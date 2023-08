Pemesanan Mobil Toyota di GIIAS 2023 Mencapai 5.796 Unit, Mayoritas Disumbang Avanza

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Toyota berhasil meraih Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sebanyak 5.796 unit di GIIAS 2023. Dominasi pesanan disumbang Avanza-Veloz dengan 1.213 SPK atau 20,9 persen.

Ditempat kedua ada All New Kijang Innova Zenix dengan 823 unit (14,2 persen), dimana varian Hybrid dipesan hingga di atas 80 persen.

Posisi ketiga ada Calya 816 unit (14,1 persen) dan All New Agya 648 unit (11,2 persen) dan All New Alphard 382 unit (6,6 persen).

Vice President PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto, menyampaikan semangat Toyota untuk menghadirkan beragam carbon neutral mobility solution dengan membawa formasi lengkap Electrified Vehicle (xEV) di GIIAS 2023, ternyata hasilnya melampaui ekspektasi perusahaan dan berkontribusi besar pada penjualan yang membuktikan bahwa kendaraan ini semakin dikenal dan diminati masyarakat.

"Melihat kepercayaan dan antusiasme pelanggan yang tinggi, kami berharap perekonomian nasional dan industri otomotif akan tumbuh semakin kuat ke depannya, sekaligus mempercepat langkah menuju masyarakat netralitas karbon," tutur Henry, Senin (21/8/2023).

Seperti diketahui, All New Kijang Innova Zenix mencatat SPK sebanyak 658 unit dengan komposisi 80 persen varian Hybrid dibandingkan total penjualan model ini.

Sementara All New Alphard Hybrid 305 unit dengan komposisi 80 persen, All New Yaris Cross Hybrid 222 unit dengan komposisi 80 persen, Toyota BZ4X 5 unit dan RAV4 PHEV GR Sport 3 unit, dengan total SPK xEV Toyota sebanyak 1.255 unit atau 22 persen dari seluruh penjualan Toyota selama pameran GIIAS 2023 berlangsung.

Angka pemesanan kendaraan elektrifikasi Toyota ini naik signifikan lebih dari 10 kali lipat dibanding GIIAS tahun lalu di angka 114 unit.