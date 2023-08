Mobil Listrik BMW i7 Jadi Kendaraan Para Pemimpin Negara di KTT ASEAN 2023

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

President Director, BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan (kiri) berbincang dengan Vice President Sales and Network Development BMW Group Indonesia Bayu Riyanto (kedua kanan), Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania (kedua kiri) dan Pebalap Sean Gelael (kanan) disela-sela peluncuran BMW XM (PHEV), BMW M2, serta BMW i7 pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (10/8/2023). BMW Indonesia memperkenalkan BMW XM (PHEV), BMW M2, serta BMW i7 pada ajang GIIAS 2023. BMW XM dibanderol Rp 5,597 miliar (off the road Jakarta), sementara untuk BMW M2 Coupe Rp 1,759 miliar (off the road Jakarta), dan BMW M2 Coupe Purist Rp 1,989 (off the road Jakarta), kemudian untuk The New 7 seharga Rp 2,287 miliar (off the road Jakarta), adapun untuk versi listriknya BMW i7 Rp 3,247 miliar (off the road Jakarta). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN