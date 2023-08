Suzuki Kantongi 1.517 Unit SPK, Model Hybrid Dominasi Pesanan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suzuki berhasil mendapatkan 1.517 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) selama 11 hari gelaran GIIAS 2023.

Asst. to Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) Randy R Murdoko, mengatakan 35 persen penjualan Suzuki disumbang oleh model hybrid.

"Kami melihat terdapat sambutan positif dari masyarakat untuk kendaraan hybrid Suzuki, terbukti dari total SPK sejumlah 1.517 unit yang 35 persennya disumbang oleh varian hybrid Suzuki," tutur Randy, akhir pekan lalu.

Suzuki New XL7 Hybrid menyumbang penjualan tertinggi yaitu sebesar 36,2 persen dari total penjualan PT SIS.

Diikuti New Carry yang mencatat nilai kontribusi sebesar 21,2 persen, sedangkan All New Ertiga sebesar 16,2 persen.

Suzuki memamerkan 10 unit model, yaitu Grand Vitara, New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid, Baleno, Jimny, Ignis dan S-Presso.

Selain itu, Suzuki juga mencatat permintaan test drive hingga 1.000 kali, dimana 68 persen menunjukkan preferensi untuk menjajal teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang sudah disematkan pada unit Grand Vitara, New XL7 Hybrid dan All New Ertiga Hybrid.

"Angka penjualan yang positif ini merupakan cerminan kepercayaan masyarakat terhadap mobil dari Suzuki Indonesia. Kami harap inovasi dan penjualan mobil selama pameran GIIAS 2023 ini mencerminkan harapan akan perkembangan industri otomotif," ungkap Randy.