Truk Listrik Tesla Cybertruck Disebut Jiplak Tampilan Toyota Tundra Saat Kepergok Uji Jalan

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Tesla Inc kepergok melakukan tes track aspal pada Cybertruck setelah beberapa tahun terakhir produksi truk listrik ini mengalami penundaan.

Berbeda dari tampilan sebelumnya, dalam foto yang diunggah akun Cybertruck Owner Club, truk listrik Cybertruck besutan Tesla melakukan uji coba jalan di California dalam balutan warna hijau mirip pickup Toyota Tundra.

CEO Tesla Elon Musk hingga kini masih belum mau memberikan tanggapan terkait miripnya tampilan Cybertruck dengan pickup Toyota Tundra. Namun sejumlah analis otomotif meyakini bahwa cara tersebut sengaja di gagas Musk untuk menyamarkan tampilan Cybertruck yang belakangan mulai memasuki tahap produksi untuk pasar global.

“Ini bisa jadi cara lucu Tesla untuk menyamarkan Cybertruck yang siap produksi dari mata publik, sambil menyoroti gaya unik yang tidak dimiliki pickup truk lainnya,” jelas salah satu netizen yang mengomentari tampilan baru Cybertruck, dikutip dari Carbuzz.

Penyamaran seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Cybertruck, sebelumnya pada bulan Juli lalu, Cybertruck Tesla sempat kepergok mengaspal dengan tampilan warna silver mirip Ford F-150.

Spesifikasi Cybertruck Tesla

Sebelum tampilan truk listrik ini mencuat ke publik, Cybertruck beberapa kali mengalami penundaan produksi akibat kekurangan komponen dan bahan baku. Namun pada awal tahun ini Tesla Elon Musk mengatakan bahwa Cybertruck akan mulai berproduksi sebelum tahun 2024.

Tak seperti kendaraan Tesla yang lainnya, Cybertruck dibuat menggunakan konstruksi baja stainless steel seri 30x dengan ketebalan 3 mm. Tak hanya itu Tesla juga juga dilengkapi Cybertruck dengan kaca berkekuatan tinggi. Dengan tampilan ini body Cybertruck diklaim anti penyok dan anti korosi.

Baca juga: Tesla Mulai Produksi Cybertruck di Giga Factory Texas, Berapa Harganya?

Desain bagian belakang mobil listrik ini juga dibuat unik karena mirip seperti mobil Sedan. Namun, karena mobil ini menggunakan konsep pickup, maka di bagian belakangnya terdapat bak yang bisa dibuka tutup seperti atap rumah.

Tesla Cybertruck diklaim memiliki utilitas yang lebih baik dibanding truk dengan kinerja lebih tinggi atau mobil sport, lantaran mobil ini menggunakan bahan material premium seperti Exoskeleton yang tidak dapat ditembus dan Ultra Hard 30X Cold-Rolled Stainless Steel yang memiliki daya tahan yang super kuat.

Baca juga: Produksi Cybertruck Molor Hingga 2024, 1,5 Juta Pemesan Gigit Jari

Tesla sudah mengkonfirmasi bahwa Cybertruck akan menggunakan the all-wheel-drive trail motor yang mampu berakselerasi dari 0-60 mph dalam waktu kurang dari tiga detik dalam jangkauan 500 mil.

Dalam peluncurannya nanti, Tesla Cybertruck akan menawarkan tiga varian model. Untuk Model terendah (standar) dibanderol dengan harga 39.000 dolar AS, sementara model menengah (midrange) dijual dikisaran 49.000 dolar AS dan model yang termahal (triple motor range) dipatok paling mahal tembus 69.000 dolar AS.