Honda Rilis Motor Skutik Giornio+, Dibekali Mesin 125 Cc Serta Sistem Pengereman ABS

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK – Produsen otomotif Honda kembali membuat gebrakan baru lewat perlisan motor skuter matik yang dinamai New Honda Giorno+, dengan desain unik dan klasik ala skutik Eropa

Tak seperti skutik Honda lainnya yang memiliki tampilan ramping, desain skuter matik New Honda Giorno+ sengaja dibuat lebih bongsor sehingga terlihat seperti Vespa atau Lambretta.

Selain desainnya yang unik, motor skutik satu ini juga dibekali upgrade mesin baru berkapasitas 125 cc eSP+ lengkap dengan 4 katup berpendingin cairan.

Dari segi fitur, motor anyar dari Honda diklaim memiliki sejumlah fitur canggih. Diantaranya sistem pengereman ABS (Anti-lock Braking System) yang diletakan di roda depan, untuk mencegah ban mengalami slip saat ketika melakukan pengereman secara mendadak. Tak hanya itu New Honda Giorno+ juga memiliki sistem smart key serta fitur smart controller untuk membuka tangki bensin dan bagasi.

Fitur lainnya yang turut disematkan pada motor anyar Honda ini yakni lampu-lampu full LED, port pengisian USB, serta panel instrumen full digital. Untuk memudahkan pengendara menyimpan berbagai barang bawaan, Honda mendesain bagasi bawah atau jok New Honda Giorno+ dengan ukuran yang sangat besar. Sayangnya untuk saat ini penjualan New Honda Giorno+ tak dipasarkan secara global melainkan hanya tersedia untuk pasar Thailand.

“ New Honda Giorno+, kendaraan generasi baru yang memadukan modern dengan klasik secara mulus. Dibekali mesin dan teknologi agar menghadirkan pengalaman berkendara yang unggul,” jelas Shigeto Kimura, Ketua Eksekutif Thai Honda Co., Ltd.

Untuk bagian kerangka, motor skutik ini tidak dibuat dengan jenis eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame) namunmenggunakan sasis pipa bulat. Adapun variasi warna yang dapat dihadirkan skuter matic New Honda Giorno+ beragam, ada kuning, abu-abu metalik, dan silver.

Kendati dibekali dengan berbagai fitur mumpuni, namun New Honda Giorno+ masih dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Melansir dari Nation Thailand harga skutik ini dibanderol mulai 61.900 baht atau Rp 26,8 juta untuk varian standar. Sementara model teratas ABS harganya dipatok dikisaran 66.900 baht atau Rp 29 juta.