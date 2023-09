Test Drive Toyota All New Agya GR Sport versi Performance, Makin Meliuk Dibawa ke Sirkuit

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Toyota menggelar Gazoo Racing (GR) Track Day khusus untuk produk All New Agya GR, GR 86 dan beberapa line up lainnya di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Sabtu (16/9/2023).

Yang cukup menarik, Toyota menyediakan All New Agya GR versi standar dan versi Performance yang telah mendapat peningkatan interior dan eksterior dari dapur GR Garage.

Secara tampilan, All New Agya GR standar maupun Performance tidak berbeda. Namun perbedaan paling terasa ada pada performa.

All New Agya GR versi Performance telah memakai kursi khas balap dan setir khusus, sementara versi standarnya sama seperti yang dijual pabrikan ke konsumen.

Tribunnews.com secara langsung menjajal performa All New Agya GR versi Performance. Dari sisi tenaga, Toyota tidak ada memberikan ubahan di bagian mesin.

Ubahan pada suspensi dan rem berhasil memberikan performa cukup mengejutkan. Sebab berpengaruh pada handling yang enteng dan bodi roll berkurang. Bagian ban dan velg diganti, semakin lebih menapak.

Saat gas diinjak, tenaga terasa langsung diberikan secara penuh. Mencapai kecepatan 100 km/jam terasa singkat.

Secara singkat, All New Agya GR versi Performance cocok untuk dibawa untuk meliuk di sirkuit. Selain body roll-nya lebih enak dan handling yang cukup responsif.