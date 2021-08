Rilis Album Baru, TXT Bicarakan Pencarian Jati Diri dan Surat Cinta untuk Penggemar

Parapuan.co - Boyband Korea Selatan, Tommorow x Together (TXT) baru saja merilis album baru bertajuk The Chaos Chapter: FIGHT OR ESCAPE.

Dalam album tersebut, lagu pop energik LO$ER=LO♡ER dipilih menjadi lagu utama yang membawa nama mereka naik ke tangga lagu Billboard.

Di bawah nauangan HYBE LABELS, grup ini merilis video musik serta video proses di balik layar.

Dalam video musik tersebut, masing-masing dari lima anggota memiliki alur cerita emosionalnya yang berbeda.

Mengangkat tema pencarian jati diri, setiap anggota memerankan karakter yang penuh masalah, mulai dari masalah pribadi hingga kriminal.

Salah satu anggota, Huening Kai berkomentar dalam video di balik layar bahwa video musik terbaru mereka merupakan video musik tersulit yang pernah mereka buat.

"Menurut pendapat saya, dari semua video musik yang kami rekam, saya pikir yang ini paling banyak melibatkan akting," ungkap Huening Kai, dikutip dari Soompi.

Ada banyak spekulasi tentang makna dari video musik mereka setelah peluncurannya.