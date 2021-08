4 Buku yang Gambarkan Suasana Perang Afghanistan di Masa Lalu, Salah Satunya Kite Runner

Parapuan.co - Konflik di Afghanistan dengan kelompok Taliban yang memanas menjadi perhatian publik selama beberapa waktu terakhir.

Konflik yang memanas ini membuat situasi tak terkendali, dimana banyak masyarakat Afghanistan yang ketakutan.

Selama puluhan tahun gejolak konflik itu sudah terjadi. Kondisi konflik itu pun banyak dilukiskan oleh orang-orang yang melihatnya.

Dari novelis hingga jurnalis, mereka mencoba menafsirkan budaya, masyarakat, situasi yang tak menentu di Afghanistan.

Dilansir dari berbagai sumber, ini dia empat buku dan novel yang menceritakan situasi perang di Afghanistan.

1. Christina Lamb - Farewell Kabul : From Afghanistan To A More Dangerous World

Christina Lamb, jurnalis asal Britania Raya menulis buku tentang kondisi di Afghanistan.

Rilis tahun 2015, buku ini menjadi catatan komprehensif ketika Afghanistan dibantu oleh Amerika Serikat.