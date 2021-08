Tak Cuma Viral di TikTok, 5 Lagu Barat Ini Masuk Tangga Lagu Billboard

Parapuan.co - Ada banyak lagu Barat viral di TikTok yang pernah masuk tangga lagu Billboard.

Hal tersebut membuktikan kalau lagu-lagu viral di TikTok itu tak sekadar remix asal, namun juga berkualitas.

Lagu viral di TikTok jadi amat populer karena musik dan liriknya sangat earworm.

Melansir dari Tokboard, berikut lagu Barat viral di TikTok yang pernah masuk tangga lagu Billboard.

1. Like I Can - Sam Smith

Like I Can adalah lagu yang ada di album debut Sam Smith berjudul In The Lonely Hour. Album debut itu dirilis tahun 2014.

Meskipun sudah agak lama, namun lagu Like I Can ini masih kerap digunakan sebagai latar musik dalam video TikTok.