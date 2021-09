Protokol Kesehatan Met Gala 2021 dan Apa Saja yang Akan Dilakukan Tamu Undangan

Parapuan.co – Kawan Puan, sudahkah kamu siap menyambut Met Gala 2021?

Setelah sebelumnya sempat ditunda pada Mei lalu,Met Gala 2021 akhirnya akan resmi digelar pada hari ini, Senin (13/9/2021).

Digelar oleh Metropolitan Museum of Art's Costume Institute Gala, tema Met Gala 2021 yang kali ini diangkat adalah "In America: A Lexicon of Fashion".

Beberapa figur publik seperti Billie Eilish, Timothee Chalamet, Naomi Osaka, dan Amanda Gorman, akan dipercaya sebagai host seperti yang diberitakan Vogue.

Sementara Tom Ford, Adam Mosseri dari Instagram (Instagram merupakan sponsor acara dan pameran Met Gala tahun ini), dan Anna Wintour akan duduk di kursi kehormatan.

Menurut informasi dari The Cut, penyanyi Rihanna akan menjadi host di after paty Met Gala 2021.

Protokol kesehatan Met Gala 2021

Sempat ditunda dan akhirnya diselenggarakan saat masih pandemi, pihak Met Gala 2021 pun memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.