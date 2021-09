Punya Harga Tiket Fantastis, Simak Sejarah dan Tema Met Gala 2021

Parapuan.co – Met Gala 2021 akan digelar hari ini, 13 September 2021, setelah sempat ditunda karena adanya Covid-19.

Mengambil tema "In America: A Lexicon of Fashion", acara ini digelar oleh Metropolitan Museum of Art's Costume Institute Gala

Tema "In America: A Lexicon of Fashion" dipilih untuk merayakan pembukaan pameran Costume Institute berikutnya.

Seperti yang diberitakan Vogue, ada 4 publik figur yang ditunjuk sebagai host Met Gala 2021, yaitu Billie Eilish, aktor Timothee Chalamet, petenis Naomi Osaka, dan penyair Amanda Gorman.

Dengan segala euforia Met Gala 2021, Kawan Puan penasaran enggak sih seperti apa sejarah Met Gala hingga sampai sebesar sekarang?

Sejarah Met Gala

Met Gala merupakan sebutan untuk Metropolitan Museum of Art's Costume Institute Gala.

Mulanya, Met Gala didirikan untuk membiayai departemen kostum di Metropolitan Museum of Art, New York, yang bernama Costume Institute.