Butuh Istirahat dari Media Sosial, Britney Spears Hapus Akun Instagram

Parapuan.co - Bintang pop Britney Spears kembali menghebohkan netizen di media sosial.

Akun Instagram Britney Spears secara tiba-tiba menghilang dan membuat para penggemar bertanya-tanya.

Britney terakhir kali mengunggah foto di Instagram dua hari setelah pertunangannya dan hanya beberapa hari setelah ayahnya setuju untuk mengundurkan diri sebagai konservator.

Britney menuliskan pada unggahannya, "Saya telah menunggu 13 tahun dan saya menghitung hari kebebasan saya."

Namun, akun Instagram Britney tiba-tiba menghilang beberapa saat setelah membagikan unggahan tersebut.

Baca Juga: Setelah Lama Menjalin Hubungan, Britney Spears Dilamar Sam Asghari

Para penggemar khawatir ada pihak yang tidak suka dengan kebebasan Britney dan meretas akun media sosialnya.

Melansir dari Variety, pada hari Selasa (14/9/2021), akhirnya Britney mengklarifikasi lewat sebuah cuitan di Twitter.

"Jangan khawatir teman-teman, saya hanya mengambil sedikit waktu istirahat dari media sosial untuk merayakan pertunangan saya. Aku akan segera kembali," tulis Britney.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement ???????? !!!! I’ll be back soon ????????✨