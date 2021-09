Intip Teaser Serial Korea My Name yang Menampilkan Aksi Balas Dendam Han So Hee

Parapuan.co - Han So Hee akan memerankan karakter perempuan yang membalaskan dendam ayahnya dalam serial terbaru My Name.

My Name adalah serial Korea terbaru yang bakal tayang di Netflix tanggal 15 Oktober mendatang.

Serial yang dibintangi oleh Han So Hee ini bakal mengajak penonton mengikuti aksi balas dendam yang dipenuhi oleh ketegangan.

Sebelumnya dikenal sebagai Yeo Da-gyeong di drama Korea The World of the Married, Han So Hee akan tampil beda di My Name.

Kita bakal melihat Han So Hee yang mulanya memerankan karakter perempuan sinis dan memancing emosi, menjadi perempuan pemberani dengan aksi balas dendam.

Han So Hee dikenal dengan perannya yang apik, hingga membuat dramanya laris manis.

The World of the Married menjadi salah satu drakor yang memiliki jumlah penonton terbanyak selama tahun 2019.

Nevertheless yang dibintanginya baru-baru ini pun membuat penonton terbawa perasaan itu berhasil menjadi salah satu drama terlaris di Netflix selama bulan Juni hingga Agustus 2021.