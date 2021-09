NIKI Bangga Jadi Musisi Perempuan Asia yang Isi Soundtrack Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings

Parapuan.co - NIKI sangat bangga sekaligus bahagia bisa menjadi bagian dari proyek film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings.

Pasalnya, bergabungnya ia untuk mengisi soundtrack film tersebut membuat NIKI menjadi musisi perempuan Asia yang bisa ikut proyek film Marvel.

Bukan sebuah hal yang datang dua kali dalam hidup menjadi musisi Asia dalam proyek Marvel Cinematic Universe (MCU).

Oleh karenanya, tidak berlebihan jika NIKI menganggap kesempatan tersebut sebagai impiannya yang jadi nyata.

NIKI sebenarnya tidak sendiri di proyek film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings.

Ia bersama dengan Rich Brian dan Warren Hue menjadi tiga musisi muda Indonesia sekaligus Asia yang mengisi soundtrack film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings.

Bersama dengan musisi lain yang terpilih, mereka bertiga menggarap beberapa lagu yang masuk dalam Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album.

Film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings sendiri menjadi salah satu proyek film Marvel yang penuh dengan Asian Pride.