Sempat Kesulitan, NIKI Ceritakan Proses Pembuatan Lagu Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings

Parapuan.co - NIKI yang menjadi salah satu musisi perempuan dalam Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings menceritakan proses kreatif pembuatan lagu.

Selama proses itu, tidak dimungkiri kalau ia mengalami kesulitan dan hambatan.

Bahkan kesulitan itu sudah ia hadapi sejak awal dirinya ditawari mengisi soundtrack Shang-Chi.

Musisi perempuan asli Indonesia yang bernaung di agensi 88Rising ini mengatakan kalau di awal ia tidak bisa menonton dulu film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings.

Maka untuk membuat lagu, ia hanya diberi sedikit cuplikan adegan dalam film, kemudian sisanya ia memanfaatkan imajinasinya.

Dalam hal ini Marvel memang diketahui sangat ketat dalam menjaga film-filmnya, agar tidak bocor sebelum tanggal penayangannya.

Hal itu pun berlaku bagi musisi yang berkolaborasi untuk mengisi lagu dalam film tersebut.

"Kami belum menonton filmnya ketika membuat lagunya," ucap NIKI dalam konferensi pers virtual Marvel Studios' "Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings" Music Collaboration with 88Rising, Rabu (22/9/2021).