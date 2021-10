Tak Hanya Dimakan, Asam Jawa Bisa Jadi Bahan Perawatan Kulit, Simak Cara Membuatnya

Parapuan.co - Asam jawa ternyata bukan hanya sebagai bahan minuman atau bumbu masakan tapi juga bahan untuk merawat kulit.

Asam jawa punya khasiat untuk merawat kulit seperti misalnya mencerahkan dan menghidrasi.

Situs India.com melaporkan bahwa asam jawa dapat membantu mencerahkan kulit karena mengandung flavonoid serta vitamin A dan C.

Di samping itu, tentunya masih ada banyak manfaat asam jawa untuk kulit tubuh.

Menariknya, kita bisa membuat sendiri alias do it yourself (DIY) perawatan asam jawa untuk kulit.

Simak berikut ini khasiat dan cara membuat perawatan asam jawa untuk kulit.

1. Mencerahkan Kulit

Asam jawa sangat membantu mencerahkan kulit sehingga bisa jadi penolong kamu yang punya masalah kulit kusam.