Sudah Tayang, Ini 5 Hal Menarik dari Serial Baru Han So Hee My Name

Parapuan.co - Han So Hee, aktris asal Korea Selatan kembali menyapa kita penggemarnya lewat serial noir berjudul My Name.

Serial yang tayang di Netflix sejak Jumat (15/10/2021) ini mengikuti kisah balas dendam seorang perempuan muda.

Ia adalah Jiwoo, perempuan yang mengalami kejadian pahit di masa kecil ketika sang ayah dibunuh oleh sekelompok laki-laki.

Jiwoo yang kala itu masih kecil hanya bisa menangis dan meringkuk di balik pintu.

Namun ketika ia dewasa, Jiwoo bertekad untuk mencari tahu siapa pembunuh ayahnya, sekaligus ingin membalaskan dendam.

Jiwoo pun sampai harus menyamar dengan nama lain ketika ia bekerja sebagai mata-mata.

Mengikuti kisah balas dendam sosok perempuan bernama Jiwoo, inilah hal menarik dari My Name yang akan menggodamu untuk segera menontonnya.

1. Disutradarai Kim Jin Min