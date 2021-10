Cantika Abigail Ungkap Tantangan Perankan Karakter Nina di Story of Dinda

Parapuan.co - Cantika Abigail yang terkenal sebagai musisi dan jadi bagian dari grup musik GAC melakukan debut aktingnya.

Cantika debut akting di film Story of Dinda: Second Chance of Happiness yang juga dibintangi oleh Aurelie Moeremans dan Abimana Aryasatya.

Film yang merupakan spin-off dari Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini akan tayang tanggal 29 Oktober di platform Bioskop Online.

Cantika pun secara blak-blakan menceritakan tantangan yang ia hadapi saat memerankan karakter Nina di Story of Dinda ini.

Menurutnya, karakter Nina yang diperankannya di film ini sungguh berbeda bahkan bertolak belakang dengan kepribadiannya di dunia nyata.

Nina sendiri adalah sahabat sekaligus support system bagi Dinda (diperankan oleh Aurelie Moeremans) yang sedang berjuang keluar dari toxic relationship.

Jadi sahabat sekaligus tempat aman bagi Dinda untuk cerita, tentu saja karakter Nina ini harus berhati-hati dalam berbicara.

Nina pun tidak boleh menyudutkan atau menyalahkan sikap Dinda selama dirinya berada di hubungan toksik.