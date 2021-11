Film Story of Dinda: Ketika Perempuan Berani Keluar dari Hubungan Toksik

Parapuan.co - Banyak hal yang bisa kita pelajari dari film Story of Dinda: Second Chance of Happiness termasuk salah satunya soal keberanian.

Film ini membawa pesan yang amat kuat bagi seorang perempuan, terutama soal berani bersikap dan menentukan pilihan.

Story of Dinda menyoroti kisah seorang perempuan yang kembali lagi terjebak dalam hubungan toksik dengan kekasihnya.

Pernah berada dalam hubungan toksik, ternyata tidak membuat Dinda (Aurelie Moeremans) terhindar dari pengalaman buruk berikutnya.

Baca Juga: Cantika Abigail Ungkap Tantangan Perankan Karakter Nina di Story of Dinda

Putus dari pacarnya yang abusif bernama Argo (Arya Saloka), Dinda justru kembali terjebak dalam toxic relationship dengan pacar barunya yang bernama Kale (Ardhito Pramono).

Tingkah laku Kale sungguh membuat Dinda seolah tidak punya pilihan dan terjebak dalam bayang-bayangnya.

Kale kerap meneror Dinda dengan puluhan panggilan ketika perempuan itu pergi tanpa izin.

Kale juga melarang Dinda dekat dan perhatian dengan laki-laki lain, bahkan jika itu adalah anggota band yang dimanajeri oleh Dinda.