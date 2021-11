Film Story of Dinda Second Chance of Happiness Antarkan Pesan Ini untuk Perempuan

Parapuan.co - Film Story of Dinda: Second Chance of Happiness mengirimkan pesan kuat untuk seluruh perempuan.

Film karya sutradara perempuan, Ginanti Rona, ini mengambil sudut pandang perempuan agar pesan yang ingin disampaikan bisa terasa oleh penonton.

Mengambil tema toxic relationship yang dialami oleh seorang perempuan bernama Dinda (Aurelie Moeremans) film ini banyak menggambarkan seperti apa hubungan toksik.

Menariknya, film ini pun menggambarkan tokoh perempuan Dinda dengan sangat kuat, karena ia berani bersikap dan mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan toksik itu.

Sutradara Ginanti Rona dalam konferensi pers virtual hari Jumat (26/10/2021) mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan pesan untuk perempuan yang mungkin sedang mengalami hal seperti Dinda.

Ginanti ingin menyampaikan sudut pandang perempuan di film ini, tentang bagaimana sebagai perempuan, kita harus berani untuk mengutarakan identitas diri dengan lantang tanpa ketakutan dari sekitar.

"Ciptakanlah ruang-ruang aman untuk kalian sehingga suara hati kalian terdengar lantang," ucap Ginanti dalam acara konferensi pers pekan lalu itu.

"Jadi beranilah berbicara sesuai hati nurani," kata Ginanti lebih lanjut.