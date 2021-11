Jadi Second Lead di Now We Are Breaking Up, Ini Dia Sosok Choi Hee Seo

Parapuan.co - Drama Korea berjudul Now, We Are Breaking Up amat dinanti para penonton di Indonesia.

Pasalnya, selain membawakan plot cerita menarik, drama Korea ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas.

Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong adalah dua nama yang akan jadi first lead alias pemeran utama di Now, We Are Breaking Up.

Menyusul kemudian ada nama Choi Hee Seo yang akan memerankan karakter perempuan second lead di drama ini.

Nantinya, Choi Hee Seo akan tampil sebagai Hwang Chi Sook.

Hwang Chi Sook akan berpasangan dengan Seok Do Hoon sebagai pasangan kedua dalam drama Now We Are Breaking Up.

Sebelum dramanya mulai, kenalan dulu yuk, dengan sosok Choi Hee Seo yang ternyata juga seorang aktris layar lebar!

Memulai karier sebagai pemeran pendukung