ShopeePay dan McDonald's Indonesia Resmi Berkolaborasi dan Hadirkan Sederet Promo Ini

Parapuan.co - ShopeePay resmi mengumumkan kolaborasi dengan McDonald's Indonesia dalam kampanye ShopeePay 11.11 Big Deals. Melalui promo tersebut, pelanggan McDonald's dapat menikmati serangkaian promo menarik dengan menggunakan ShopeePay.

Kolaborasi tersebut diwujudkan atas antusiasme pelanggan McDonald's Indonesia dalam menggunakan metode pembayaran ShopeePay. Data dari McDonald's Indonesia sendiri menunjukkan bahwa transaksi ShopeePay di gerai 245 gerai McDonald's di Indonesia meningkat hingga dua kali lipat dalam setahun terakhir.

Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi (TI) McDonald’s Indonesia Yanti Lawidjaja mengatakan, melalui promo yang disediakan selama periode ShopeePay 11.11 Big Deals, diharapkan masyarakat dapat menikmati produk-produk McDonald's dengan mudah dan hemat.

"Kolaborasi ini juga menjawab kebutuhan konsumen di masa kini yang lebih menyukai sesuatu yang cepat, praktis, aman, dan menguntungkan," kata Yanti dalam keterangan yang diterima Parapuan, Senin (8/11/2021).

Kolaborasi kali ini pun bukanlah yang pertama. Sebelumnya, ShopeePay dan McDonald's Indonesia pernah menghadirkan program promo reguler berupa cahsback 40 persen setiap hari Kamis dan 10 persen di hari lain. Promo ini sudah berlangsung sejak tahun lalu.

Sementara itu, Head of Campaigns and Growth Marketing ShopeePay Cindy Candiawan mengatakan, kampanye Shopee 11.11 Big Deals merupakan upaya ShopeePay untuk memperluas penggunaan uang digital di Indonesia.

"Kolaborasi dengan McDonald’s Indonesia menjadi bagian dari kerja sama strategis yang kami lakukan, mengingat McDonald’s merupakan salah satu brand yang selalu berhasil menarik antusiasme masyarakat lintas generasi maupun latar belakang," kata Cindy.

Dengan begitu, kata Cindy, ShopeePay berharap kolaborasi eksklusif ini dapat menstimulasi penggunaan uang digital dan pemerataan inklusi keuangan digital di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, ShopeePay dan McDonald's menghadirkan tiga promo utama bagi para pelanggan yang menggunakan metode pembayaran ShopeePay. Apa saja? Simak daftarnya berikut.

1. Voucher diskon 50ribu (10-12 November 2021)

Melalui promo ini, pelanggan cukup membayar Rp 50.000 untuk mendapatkan voucher potongan harga senilai Rp 100.000. Voucher tersebut bisa ditukarkan saat membeli produk McDonald's favorit.

Voucher diskon tersebut pun tersedia dengan jumlah terbatas, yakni setiap pada pukul 10.00 dan 15.00. Anda bisa menemukan promo ini di fitur Deals Sekitarmu pada aplikasi Shopee.

2. Diskon 40 persen di ShopeeFood (10-13 November 2021)

Bagi pelanggan McDonald's yang ingin menikmati menu favorit di mana saja bisa menikmati diskon 40 persen hingga Rp 50.000 melalui layanan pesar antar makanan ShopeFood.

Voucher diskon tersebut juga tersedia dalam jumlah terbatas, yakni setiap hari mulai pukul 11.00. Selain itu, promo ini juga bisa digunakan dengan minimal pembelian Rp 100.000 di ShopeeFood.

3. Cashback 50 persen (11 November 2021)

Promo ini hadir khusus di puncak kampanye ShopeePay 11.11 Big Deals yang akan berlangsung pada 11 November 2021. Pelanggan akan mendapatkan cashback langsung berupa koin Shopee sebesar 50 persen hingga Rp 50.000.

Setelah membayar menggunakan metode pembayaran ShopeePay, cashback akan otomatis masuk ke akun ShopeePay pengguna dalam waktu maksimal 24 jam. Promo ini berlaku khusus pembelian melalui drive thru dan take away.

Nah, selain tiga promo di atas, ShopeePay dan McDonald's Indonesia juga menghadirkan kompetisi dengan hadiah total jutaan rupiah.

Caranya mudah. Pengguna hanya perlu datang ke outlet McDonald's terdekat menggunakan baju atau atribut berwarna oranye pada 11 November 2021. Kemudian, lakukan pembelian menggunakan ShopeePay di area drive thru atau take away.

Setelah itu, ambil foto atau rekam video yang menampilkan diri Anda dan menu yang dibeli. Unggah hasilnya ke Instagram (IG) Story dengan hashtag #ShopeePaydiMcD dan tag @shopeepay_id.

Agar tidak ketinggalan program dan promo lainnya dari ShopeePay dan McDonald's di ShopeePay 11.11 Big Deals, Anda bisa mengunjungi tautan ini. (**/CM-YUS).