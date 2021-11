Rilis Lagu Someday, Raisa Cerita Proses Rekaman dengan Musisi Korea Sam Kim

Parapuan.co - Raisa Andriana menceritakan proses rekaman lagu hasil kolaborasinya dengan Sam Kim.

Sam Kim adalah musisi asal Korea Selatan yang sudah terkenal dengan karya populernya.

Beberapa lagu yang pernah dinyanyikan oleh Sam Kim antara lain adalah Love Me Like That di drama Nevertheless dan Who Are You di drama Guardian: The Lonely and Great God.

Kolaborasi Raisa dan Sam Kim ini adalah untuk single berjudul Someday.

Someday merupakan lagu dengan lirik Bahasa Inggris yang menjadi bagian dari perilisan album keempat Raisa berjudul It's Personal.

Terpisah jarak Indonesia dan Korea Selatan, Raisa nyatanya mampu menyelesaikan proses penggarapan lagu dengan Sam Kim.

Akibat pandemi yang membuat segala aktivitas terbatas, Raisa dan Sam Kim menggarap lagu Someday secara virtual.

Meski begitu, proses rekaman lagu bisa dilaksanakan secara real time di Jakarta dan Seoul.