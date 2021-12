Jadi Idola Masa Kini, Ini 5 Fakta BrightWin yang Bintangi F4 Thailand: Boys Over Flowers

Parapuan.co - Drama terbaru Thailand Boys Over Flowers episode The Making of F4 Thailand akan segera tayang di Viu.

Drama ini menjadi salah satu yang paling diantisipasi oleh penggemar drama Thailand sebab ada aktor Bright dan Win.

Aktor Bright dan Win atau yang lebih dikenal sebagai BrightWin sebelumnya terkenal dengan perannya di 2Gether The Series.

Lalu di tahun 2021 ini keduanya kembali bersama membintangi serial terbaru yang merupakan remake dari manga Hana Yori Dango karya Yoko Kamio.

Tapi siapa sebenarnya mereka dan mengapa begitu digandrungi oleh penggemar internasional?

Mari simak lima fakta menarik tentang Bright dan Win yang akan mengambil peran dalam drama F4 Thailand, seperti dalam rilis Viu yang diterima PARAPUAN.

1. Mengiklankan banyak produk bersama

Kesuksesan yang didapat Bright dan Win tentunya mengikuti kepopuleran dari drama seri 2gether, yang bahkan dibuatkan sekuel dan film.