Lyodra Ginting dan Anneth Delliecia Jadi Musisi Indonesia yang Menangkan Kategori di MAMA 2021

Parapuan.co - Lyodra Ginting dan Anneth Delliecia jadi musisi perempuan Indonesia yang memenangkan kategori di Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021.



Lyodra Ginting dinobatkan sebagai Best New Asian Artist (Indonesia) dalam ajang penghargaan tahunan Korea Selatan itu.

Sedangkan Anneth Delliecia berhasil mendapatkan anugerah untuk kategori Best Asian Artist (Indonesia) MAMA 2021.

Tentu saja ini menjadi kabar bahagia untuk kita semua, sebab ada musisi perempuan yang berhasil dinobatkan dalam kategori ajang bergengsi sekelas MAMA 2021.

Mendapatkan anugerah Best New Asian Artist Indonesia, Lyodra Ginting tentu saja amat bahagia.

Dalam unggahan Instagram Story Lyodra pada hari Sabtu malam, (11/12/2021) terlihat ia sangat senang mendapatkan anugerah dari MAMA 2021.

Lyodra terlihat mengunggah ulang Instagram Story dari @dpfwise yang menampilkan acara MAMA 2021 saat Lyodra terpilih menjadi Best New Asian Artist.

Lyodra mengucapkan, "Thank you MAMA 2021, Thank you guys," sebagai rasa syukur sudah mendapatkan anugerah dari ajang penghargaan Korea Selatan.