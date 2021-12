Inspirasi Christmas Quotes dari Film yang Bisa Dipakai untuk Caption atau Ucapan

Parapuan.co - Perayaan Natal ikonik dengan ucapan dan film-film yang ditonton bersama dengan keluarga.

Christmas quotes atau quotes Natal merupakan hal yang dicari untuk dipakai di kartu ucapan atau unggahan di media sosial.

PARAPUAN telah mengumpulkan quotes Natal yang diambil dari film-film ikonik.

Christmas quotes berikut ini bisa Kawan Puan pakai sebagai ucapan atau juga caption Instagram.

Melansir dari Good House Keeping ini dia inspirasi kutipan Natal yang diambil dari film, bisa kamu pakai untuk ucapan dan caption.

1. The Santa Clause (1985)

"Seeing isn't believing. Believing is seeing."

(Melihat bukanlah mempercayai. Mempercayai adalah melihat.)