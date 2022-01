Ucapan Duka Lita Zen atas Kepergian Sosok Penyanyi Nindy Ellesse

Parapuan.co - Dunia hiburan Tanah Air kembali kehilangan sosok penuh inspirasi.

Salah satu penyanyi senior yang ngetop di era 90an, Nindy Ellesse Laoh meninggal dunia, Minggu (2/1/2022).

Penyanyi lawas itu meninggal dunia di usianya yang menginjak 54 tahun.

Kabar tersebut tentu mengejutkan banyak orang, terutama bagi para sahabat Nindy.

Di antaranya adalah penyanyi Harvey Malaihollo dan Lita Zen.

Dalam postingan Harvey di akun @harveymalaihollo, ia mengucapkan terima kasih pada Nindy karena telah menjadi temannya.

“Thank you for the previlege of being your friend until the very end RIP dear @nindy_ellesse,” tulis Harvey.

Ucapan lain diberikan Lita Zen untuk sahabatnya itu.