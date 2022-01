Intip Spoiler Trailer All of Us Are Dead yang Janjikan Keseruan Ini pada Penonton

Parapuan.co - All of Us Are Dead yang merupakan serial asal Korea Selatan bakal tayang di Netflix tanggal 28 Januari 2022.

Serial yang mengisahkan penyebaran wabah zombie di sebuah sekolah ini merupakan adaptasi dari karya Webtoon Joo Dong-geun.

Ceritanya, sekelompok siswa terperangkap di dalam gedung sekolah mereka, tempat di mana wabah zombie menyebar.

Siswa sekolah itu harus bisa menyelamatkan diri dari wabah atau mereka akan menjadi salah satu dari zombie-zombie itu.

Mereka pun dipersatukan oleh persahabatan dan keinginan untuk bertahan hidup.

All of Us Are Dead baru-baru ini pun merilis sebuah trailer perdana demi menyambut penayangannya.

Trailer itu sangat dipenuhi dengan ketegangan, dimana serangan zombie mengubah sebuah sekolah menjadi tempat menyeramkan.

Semua sudut sekolah dipenuhi oleh siswa yang terinfeksi wabah zombie, mulai dari kelas, kantin, lapangan, hingga perpustakaan.