Virgin The Series hingga Rookie Cops, Ini Daftar Tayangan Disney+ Hotstar Januari 2022

Parapuan.co - Bulan Januari 2022 ada segudang tayangan yang bisa Kawan Puan tonton di Disney+ Hotstar.

Salah satu yang menarik adalah Virgin The Series yang merupakan serial asal Indonesia.

Serial adaptasi film Virgin tahun 2004 ini dibintangi oleh Adhisty Zara, Shalom Razade, Lutesha, dan sederet aktor aktris lain.

Virgin The Series jadi salah satu hiburan di waktu luang Kawan Puan.

Namun selain Virgin The Series, ada juga tayangan dari Marvel dan pastinya drama Korea Selatan.

Satu drama Korea yang pasti tayang di Disney+ Hotstar bulan ini adalah Rookie Cops.

Yuk, simak apa saja tayangan Disney+ Hotstar bulan Januari 2022!

1. Virgin The Series