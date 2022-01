Kenalan dengan Karakter Seohyun di Film Netflix Love and Leashes

Parapuan.co - Kawan Puan, sudah tahukah kamu bahwa aktris Seohyun kembali berperan dalam film Netflix terbaru?

Seohyun yang dulu lebih sering menyanyi bersama girl group Korea Selatan SNSD, kini memang lebih banyak main film maupun drama.

Kali ini, Seohyun akan kembali membintangi sebuah film Korea Selatan yang akan ditayangkan melalui platform streaming Netflix.

Film ini menceritakan romansa dua orang dewasa, tentang hubungan dominan dan submisif.

Baca Juga: Intip Spoiler Trailer All of Us Are Dead yang Janjikan Keseruan Ini pada Penonton

Karakter yang akan diperankan oleh Seohyun bisa dibilang menarik lho, Kawan Puan.

Ia akan memerankan Ji Woo, perempuan dominan yang juga seorang karyawan di tim public relation (PR).

Sosok Seohyun dalam film berjudul Love and Leashes ini pun digambarkan dengan amat dominan, membawa cambuk dan juga tali ungu panjang untuk mengikat laki-laki submisif.

Wah, sepertinya bakal menarik ya, peran Seohyun di Love and Leashes.