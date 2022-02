Jadi Wadah Kreativitas, Berikut Sederet Kemudahan Menulis Novel Online

Parapuan.co – Novel online saat ini menjadi salah satu media hiburan yang digandrungi kaum hawa. Selain berguna untuk menghilangkan kebosanan, novel online juga menyediakan berbagai genre layaknya buku-buku yang tersedia di toko fisik.

Ada berbagai cara yang bisa Kawan Puan lakukan untuk mengakses novel ini, mulai dari mengakses melalui website atau menggunakan aplikasi di ponsel.

Novel yang ditawarkan pun tidak melulu berasal dari penulis ternama. Sebaliknya, banyak novel dari penulis pemula yang baru pertama kali menerbitkan karyanya. Beberapa novel justru dibuat oleh kontributor yang berasal dari pembaca web atau aplikasi itu sendiri.

Meski bukan karya penulis kesohor, kualitas novel yang dibuat para pemula tidak bisa dipandang sebelah mata. Tak sedikit novel yang dihasilkan justru sering menjadi viral atau trending lantaran alur ceritanya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Baca Juga: Gandeng Aerostreet, Swallow Hadirkan Lini Sepatu Edisi Terbatas

Bagi Kawan Puan yang senang membuat novel sendiri, platform novel online bisa menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan. Selain itu, menerbitkan novel secara online juga lebih mudah dan bisa mendatangkan cuan, berikut rinciannya.

Mudah untuk Memulai

Untuk membuat novel online, Kawan Puan tidak perlu khawatir dengan tingkat keahlian menulis yang dimiliki. Sebab, banyak platform yang menyediakan pendampingan untuk para penulis pemula, salah satunya adalah Fizzo. Fizzo menyediakan tim editor yang bertugas untuk mendampingi serta membantu para penulis untuk meningkatkan kualitas tulisannya.

Pengalaman tersebut diceritakan oleh penulis novel sekaligus ibu rumah tangga dengan nama pena Ri Chi Rich. Ia memulai karier sebagai penulis pemula dengan menerbitkan karyanya melalui platform novel online, Fizzo.

Saat bersiap untuk menerbitkan novel perdananya, Ri Chi Rich mendapat bantuan dari tim editor Fizzo dalam pengembangan alur cerita yang menarik.