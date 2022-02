Hanya Butuh Porsi Sedikit, Berikut Tips Memasak Cepat Bubur Pakai Magic Com

Parapuan.co - Bubur adalah salah satu makanan favorit orang Indonesia, terutama ketika sarapan.

Bubur dengan tekstur lembut dan mudah dicerna jadi menu sarapan favorit sebagia orang Indonesia.

Tak hanya itu, bubur pun kerap disantap saat Kawan Puan sakit sehingga butuh makanan dengan tekstur lembut.

Bubur sebenarnya banyak dijual di restoran, warung makan, maupun pedagang keliling.

Namun Kawan Puan pun bisa memasak sendiri menu sarapan yang satu ini di rumah pakai magic com.

Berikut tips memasak cepat bubur pakai magic com di rumah untuk porsi sedikit melansir dari buku Masak Praktis dengan Magic Com (2013) oleh Chef Rudy terbitan MIZAN dan laman The Spruce Eats via Kompas.com.

1. Masukkan beras ke dalam magic com

Untuk memasak bubur di magic com, Kawan Puan bisa memasukkan beras ke alat penanak nasi tersebut.