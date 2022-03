Baik untuk Kesehatan Fisik hingga Mental, Ini 5 Jenis Self Care yang Bisa Dicoba

Parapuan.co - Self care terkadang bisa jadi 'obat' ampuh untuk kamu yang sedang mengalami kelelahan fisik maupun mental.

Berhenti sejenak dari segala aktivitas yang kamu lakukan, kemudian berikan dirimu perhatian dan perawatan yang dibutuhkan.

Namanya manusia, kamu pasti butuh istirahat. Bukan berarti malas, namun kamu sedang menyayangi dirimu sendiri.

Self care sangat penting untuk membangun ketahanan terhadap stresor dalam hidup yang mungkin sulit untuk dihilangkan.

PARAPUAN telah merangkum dari Very Well Mind, berikut ini lima bentuk self care yang bisa dijajal. Catat ya!

1. Perawatan diri yang berfokus untuk emosional

Sangat penting untuk memiliki keterampilan koping sehat untuk menghadapi emosi yang tidak nyaman, seperti kemarahan, kecemasan, dan kesedihan.

Perawatan diri emosional dapat mencakup kegiatan yang membantumu mengakui serta mengekspresikan perasaan secara teratur dan aman.

Baca Juga: Mengenal 4 Manfaat Self Care Bagi Kesehatan Fisik dan Mental