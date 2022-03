Deretan Promo Fashion Item Pilihan Awkarin hingga Tantri Namirah di Blibli dalam Rangka Hari Perempuan Internasional

Parapuan.co - Dalam rangka Hari Perempuan Internasional, Blibli memberikan promo fashion item menarik dari 3 public firgure atau influencer.

Lewat Festival Belanja Cantik 'Be The Original You', e-commerce ini mengajak perempuan Indonesia untuk berani mengekspresikan jati dirinya.

Melalui kampanye yang berlangsung pada 8 hingga 14 Maret 2022, Blibli ingin bantu menyediakan kebutuhan perempuan melalui produk kurasi pilihan agar tampil percaya diri.

Di samping itu, Blibli turut menghadirkan cerita inspiratif dari influencer hingga selebriti Tanah Air, seperti Karin Novilda (Awkarin), Tantri Namirah hingga Ramengvrl.

Nah, berikut ini sederet rekomendasi promo fashion item pilihan ketiganya yang bisa Kawan Puan dapatkan melalui Blibli. Yuk, simak!

1. Gaya sensasional otentik ala Karin Novilda

Siapa tak kenal dengan sosok Karin Novilda tau yang akrab disapa Awkarin ini.

Selain dikenal sebagai perempuan berani nan kreatif, Awkarin juga sangat stylish saat mengkombinasikan outfit, lho.