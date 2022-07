Tak Hanya Berbelanja, The Self Inc Gunakan Fitur AI yang Bisa Periksa Kondisi Kulit Pembeli

The Self Inc hadirkan fitur AI untuk penuhi kebutuhan pembeli dalam berbelanja produk kecantikan.

Parapuan.co - Industri kecantikan sedang berkembang pesat berkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya merawat kulit.

Tak heran jika kini makin banyak brand-brand kecantikan yang menghadirkan ragam produk skincare, body care hingga kosmetik demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam merawat kesehatan kulit.

Melihat perkembangan yang positif dari industri kecantikan di tanah air, Sistersel pun turut bertransformasi menjadi The Self Inc.

Ini adalah sebuah multi brand store yang menyediakan aneka produk kecantikan dan fashion dengan harga yang terjangkau.

Melansir dari PARAPUAN, toko dengan gaya ala Parisian chic mengusung konsep beauty library yang lengkap menyediakan aneka skincare, body care hingga kosmetik.

Ada lebih dari 130 brand kecantikan populer dari Indonesia maupun luar negeri yang tersedia di The Self Inc.

Beberapa di antaranya adalah Whitelab, Luxcrime, Npure, Azarine, Scarlet, hingga Holika Holika.

Menariknya lagi, para pengunjung The Self Inc juga akan merasakan pengalaman berbelanja yang lebih modern dengan sentuhan teknologi inovatif yang digunakan.

Di seluruh toko The Self Inc di Indonesia menyediakan mesin skin check berbasis AI (artificial intelligence) yang dapat membantu calon pembeli guna memenuhi kebutuhan belanja para beauty enthusiast.