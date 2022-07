Mengenal Telementoring ECHO, Wujudkan Tata Laksana Kanker Lewat Kolaborasi Multipihak

Parapuan.co - Representatif ECHO Institute dari University of New Mexico mengunjungi Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais dan sejumlah mitra kerja lainnya untuk mengobservasi langsung implementasi program Extension for Community Health Outcomes (ECHO) di Indonesia, dalam upaya peningkatan hasil penatalaksanaan kanker di Indonesia.

Kunjungan ini juga diikuti forum diskusi berbagi informasi dan praktik terbaik (best practice) berdasarkan studi kasus atau insights yang didapatkan dari negara-negara lainnya.

Model telementoring ECHO ini adalah bagian dari Project ECHO, program kemitraan strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas penanganan kanker, dan juga mendorong akselerasi pengembangan jejaring kanker nasional.

Program telementoring ECHO menggunakan pendekatan berbagi pengetahuan antara ahli di rumah sakit pengampu (hub) dan klinisi di daerah yang diampu (spoke) seputar kasus-kasus kanker yang ditangani sebelumnya.

Prinsip pembelajaran model ECHO memberdayakan teknologi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya (Amplification), berbagi Best practices untuk mengurangi kesenjangan, belajar dengan Case-based learning dan memonitor hasil pembelajaran dengan web-based Database.

Harapannya, kapasitas tenaga medis di seluruh wilayah dapat terus bertumbuh, sehingga pasien bisa menerima perawatan kanker yang tepat dan cepat di mana pun mereka berada di Indonesia.

“Program telementoring ECHO ini sangat baik dan ditunggu-tunggu untuk kita melakukan transformasi kesehatan. Kami mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah, publik, dan swasta untuk terus berupaya mendorong akselerasi pengembangan deteksi dini dan pengobatan kanker,” ungkap drg. Arianti Anaya, M.K.M., Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam acara virtual Forum Diskusi 'Mencapai Luaran Pelayanan Kanker Nasional: Best Practice dan Peta Jalan untuk Telementoring ECHO', Kamis (30/6/2022), seperti dikutip dari PARAPUAN.

“Untuk itu, kami sangat mengapresiasi inisiatif dan kolaborasi yang baik bersama Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais dan Roche Indonesia selama menjalankan Project ECHO di Indonesia. Seiring berjalannya program ini, kami berharap lebih banyak lagi tenaga kesehatan dan rumah sakit yang turut berpartisipasi dan mengadopsi program telementoring ECHO untuk penanganan kanker, dan semoga ke depannya dapat berkembang juga untuk penyakit lain,” tambahnya.

Saat ini, jumlah dokter spesialis penyakit hematologi-onkologi medik di Indonesia hanya berjumlah 188 orang, dan spesialis bedah onkologi hanya berjumlah 202 orang.