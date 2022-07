Simak Jadwal Tayang IN THE SOOP: Friendcation di Disney+ Indonesia, Ada V BTS dan Wooga Squad!

IN THE SOOP: Friendcation bakal mulai tayang 22 Juli 2022 di Disney+ Hotstar, dibintangi V BTS dan Wooga Squad.

Parapuan.co - Jadwal tayang IN THE SOOP: Friendcation yang dibintangi V BTS bersama teman segengnya di Wooga Squad sudah rilis, Kawan Puan.

Disney+ Hotstar Indonesia selaku platform yang akan menayangkan serial ini mengonfirmasi bahwa jadwal tayang IN THE SOOP: Friendcation ada pada Juli 2022.

Tepatnya, jadwal tayang IN THE SOOP: Friendcation di Disney+ Indonesia adalah hari Jumat, (22/7/2022).

Selanjutnya, acara travel reality V BTS dengan Wooga Squad ini akan tayang satu kali setiap pekan, yakni pada hari Jumat.

Episode kedua dari serial spin off BTS IN THE SOOP ini akan ditayangkan di pekan berikutnya, yakni Jumat, (29/7/2022).

Melansir dari Parapuan.co, jika tidak ada perubahan, maka jadwal tayang IN THE SOOP: Friendcation V BTS dan Wooga Squad sebagai berikut:

- Episode 1 tayang 22 Juli 2022

- Episode 2 tayang 29 Juli 2022

- Episode 3 tayang 5 Agustus 2022