Begini Cara Beli Tiket Konser DPR di Indonesia, Mulai dari Rp750 Ribu

Parapuan.co - Ada banyak musisi dunia yang akan menggelar konser di Tanah Air, salah satunya DPR.

DPR atau Dream Perfect Regime yang merupakan grup rapper Korea ini akan menggelar tur dunia dan Jakarta jadi salah satu tujuan.

Tentu kabar ini jadi angin segar bagi para fans DPR nih, Kawan Puan.

Bertajuk The Regime World Tour, DPR rencananya akan menggelar konser di Jakarta pada 6 Desember di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

“We are excited to announce that @dpr_official will hold THE REGIME WORLD TOUR LIVE IN JAKARTA on December 6th 2022 at Tennis Indoor Senayan!” jelas Sound Rhythm dikutip dalam Instagram-nya, Senin (8/8/2022).

Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para penggemar DPR yang ada di Indonesia.

Apalagi, harga tiket yang dijual terbilang terjangkau lho, Kawan Puan.

Dari info yang dibagikan tiket konser DPR akan dibuka pada Jumat (12/8/2022) pukul 11.00 WIB.

Calon penonton bisa mengunjungi situs regimetour.com, dan memantau saat pembelian tiket dibuka nanti.