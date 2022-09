Fakta Menarik Series The Lord of the Rings: The Rings of Power, Habiskan Biaya Produksi Mahal

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Parapuan.co - Baru-baru ini series The Lord of the Rings: The Rings of Power tayang di Amazone Prime Video nih, Kawan Puan.

Tayangnya series ini membuat fakta menarik The Lord of the Rings: The Rings of Power banyak dicari.

Salah satu fakta menarik The Lord of the Rings: The Rings of Power sendiri adalah berhasil ditonton 25 juta di hari pertama penayangan.

Angka tersebut menjadikannya sebagai penayangan perdana terbesar dalam sejarah Prime Video.

Buat Kawan Puan yang penasaran, yuk simak fakta-fakta series Lord of The Rings: The Rings of Power ini yang dilansir dari Kompas.com.

1. Mengambil Latar Second Age

Semesta The Lord of The Rings memiliki empat era dan di trilogi sebelumnya.

Nah, series ini mengambil latar Second Age yang berlangsung selama 3441 tahun dan jauh sebelum The Hobbit.

Hal menarik series ini adalah era Second Age ini ternyata baru dimulai sejak pengasingan Lord Margoth ke Void.