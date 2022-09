Penuh Misteri, Simak Preview Little Women Episode 5 Tayang Netflix Nanti Malam

Drakor Little Women

Parapuan.co - Populer di Netflix, banyak orang penasaran dengan kelanjutan drakor Little Women.

Drakor Little Women sendiri akan menayangkan kelanjutan ceritanya nanti malam di episode 5.

Cerita yang akan muncul di Little Women episode 5 pun akan semakin seru dan menegangkan nih.

Nah sebelum menyimak preview Little Women episode 5, yuk intip dulu episode minggu lalu.

Di episode 4 minggu lalu, banyak kejadian menghampiri keluarga Oh In Joo (Kim Go Eun).

Mulai dari misteri meninggalnya Direktur Shin, hingga Oh In Hye yang makin dekat dengan keluarga Park Jae Sang.

Di episode lalu, In Hye diketahui sering menginap di rumah temannya, Hyo Rin yang merupakan putri keluarga Park Jae Sang.

Di suatu hari, In Hye tiba-tiba diajak oleh ibu Hyo Rin untuk melihat ruang rahasia di rumahnya.

Tapi siapa sangka, di ruang rahasia itu, tumbuh pohon anggrek langka yang mematikan.