Intip Gaya Shahnaz Indira Model Plus Size Pertama dari Indonesia di London Fashion Week

Parapuan.co - Ada kabar gembira datang dari industri modeling internasional yang membanggakan Indonesia.

Yaitu, model asal Indonesia lagi-lagi menunjukkan sayapnya di kancah global, yang mana kali ini pada perhelatan London Fashion Week Spring Summer 2023.

Dari pekan mode terbesar di Inggris ini diketahui bahwa seorang model asal Indonesia menunjukkan kepiawaiannya di hadapan para fashion enthusiast di London, dengan mengenakan busana dari desainer ternama.

Yaitu Shahnaz Indira, model asal Jakarta yang baru saja melenggang di London Fashion Week pada Minggu (18/9/2022) waktu setempat.

Melansir dari PARAPUAN, Shahnaz yang merupakan model di bawah naungan agensi Ivy Models dan Milk Management ini menjadi runway model untuk fashion show Simone Rocha.

“I was living my dream life yesterday, heart was so full, will never forget this moment. My first international debut for @simonerocha_ SS 2023 at @londonfashionweek,” tulis Shahnaz di caption unggahan Instagram-nya.

Momen ini juga menunjukkan bahwa Shahnaz Indira telah menjadi model plus size pertama dari Indonesia yang berhasil go international.

Sehingga tak heran, penampilan debut di kancah internasional ini disambut positif oleh warganet Indonesia.