Panduan Menggunakan Lip Tint untuk Bikin Ombre Lips Korea bagi Pemula, Anti Gagal!

Parapuan.co - Lip tint merupakan produk perona bibir yang sedang tren di kalangan remaja hingga perempuan dewasa. Selain memiliki formula yang ringan dan membuat bibir terlihat cerah, lip tint juga digemari karena mampu membuat bibir terlihat sehat.

Penggunaan lip tint juga kian populer karena banyak digunakan para selebritas Korea Selatan, di serial drama dan panggung Korean-Pop (K-pop). Salah satunya adalah penyanyi kenamaan Korea Selatan, Suzy dan Taeyeon.

Kendati menjadi salah satu item make-up yang laris di pasaran, belum banyak orang yang tahu bedanya lip tint dengan lip cream, lho. Dikutip dari Kamus Mirriam-Webster, kata tint memiliki arti pewarna. Jadi, lip tint adalah pewarna bibir yang dapat memberikan efek warna natural, seperti istilah my lips but better.

Selain dioleskan secara penuh pada bibir, perempuan Korea Selatan juga sering menggunakan teknik gradasi atau ombre sehingga tampilan bibir tampak lebih natural lagi.

Umumnya, lip tint diaplikasikan dengan cara mengoleskan warna lipstik yang lebih netral atau nude terlebih dulu. Lalu, lip tint dengan warna yang lebih bold diaplikasikan pada bagian dalam bibir.

Pemakaian lip tint juga bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari karena lip tint tidak mudah transfer ke sendok, garpu, ataupun bibir gelas dan botol minuman.

Cara membuat lip tint ala orang Korea

Cara memakai lip tint ala orang Korea berbeda dengan pemakaian lipstik biasanya. Umumnya, cara pakai lip tint ala Korea menggunakan teknik yang lebih nyata agar bibir terlihat lebih tegas, terutama di bagian tengah, atas, dan bawah bibir.