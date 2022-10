Ajak Remaja Lebih Peduli Lingkungan, Emina Daur Ulang Sampah Kemasan Kosmetik

Emina "First Steps Towards Sustainability" dalam program #EminaGotYourBack, Selasa (18/10/2022).

Parapuan.co – Kawan Puan, Emina melalui program CSR #EminaGotYourBack mengajak para remaja Indonesia untuk lebih peduli lingkungan.

Lebih tepatnya, Emina mengajak para remaja untuk mengumpulkan sampah kemasan kosmetik untuk kemudian didaur ulang.

Seperti diketahui, sampah kemasan kosmetik menjadi salah satu jenis sampah yang turut mencemari lingkungan.

Bahkan menurut data Waste4Change, Indonesia mencatat sebanyak 185 ribu ton sampah setiap harinya, dan hanya sedikit dari sampah-sampah tersebut yang dikelola dengan baik.

Program mengumpulkan sampah kemasan kosmetik tersebut sudah dimulai sejak tahun 2021 yang lalu dan saat ini sudah menyediakan 42 titik beauty dust bin di seluruh Indonesia.

Clarissa A. Gunawan, Teens & Emerging Brand Group Head Emina, menambahkan bahwa awareness remaja terhadap masalah lingkungan juga memperkuat berjalannya kampanye ini.

Hal tersebut ia sampaikan saat Press Conference Emina First Steps Towards Sustainability, Selasa (18/10/2022), di Atsiri Sarinah.

“Berawal dari kita ngobrol dengan teman-teman remaja, yang ternyata udah aware dengan issue lingkungan, issue sustainability, tapi mereka bingung mau mulai dari mana,” ungkap Clarissa, dikutip dari PARAPUAN.

“Dari sana, kita develop kampanye First Steps Towards Sustainability. Oh ternyata ikut movement sustainability enggak susah, lo. Sesimpel ngumpulin sampah kemasan kosmetik juga bisa,” tambahnya.

Menggandeng Trashsmith

Setelah dikumpulkan, sampah kemasan kosmetik tersebut nantinya akan didaur ulang menjadi barang-barang yang bisa digunakan kembali.

Kemudian untuk proses mendaur ulang tersebut, Emina menggandeng Trashsmith, salah satu pusat daur ulang sampah di Bandung.