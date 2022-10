Selain dari Film dan Musik, Ini Sumber Kekayaan Selena Gomez yang Bernilai Triliunan

Parapuan.co - Nama Selena Gomez selaku penyanyi dan aktris peran tentu sudah tak asing bagi Kawan Puan.

Meniti karier sejak usia 7 tahun sebagai artis peran, kini Selena Gomez telah meraih kesuksesan di usia 30 tahun.

Seperti diketahui Selena adalah bintang remaja Disney Channel sebagai Alex dalam serial televisi Wizards of Waverley Place.

Ia juga sukses menjadi penyanyi pop, di mana karyanya kerap menjadi sensasi di seluruh dunia, dan tiket turnya di berbagai negara pun selalu ludes terjual.

Bukan hanya di depan layar, Selena Gomez juga punya bisnis dengan meluncurkan lini kecantikannya sendiri yakni Rare Beauty.

Sementara itu lewat perusahaan produksinya, July Moon Productions, aktris kelahiran 1992 ini telah membantu memproduksi acara seperti 13 Reasons Why, Only Murders in the Building hingga Selena+ Chef.

Selain itu, apa lagi sumber kekayaan Selena Gomez? Simak selengkapnya seperti dikutip PARAPUAN dari Bustle.

1. Film dan TV

Selena Gomez memulai karier di usia 7 tahun, ketika dia mendapatkan peran pada acara Barney & Friends dan mendapatkan penghasilan USD 3.000 per episode. Selena muncul dalam 13 episode sekaligus.

Baca Juga: Punya Kekayaan hingga Puluhan Triliun, Ini 3 Crazy Rich Perempuan Indonesia

Kesuksesan aktingnya berlanjut dengan beberapa peran cemerlang di Disney Channel, sebelum akhirnya mendapatkan peran utama di Disney's Wizards of Waverley Place di mana ia dibayar sebesar USD 30.000 per episode.

Karier terus meningkat, Gomez terus menunjukkan kemampuannya sebagai aktris di lebih dari 100 project, termasuk Spring Breakers, Hotel Transylvania, Getaway, dan Dolittle.