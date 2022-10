Deretan Rekomendasi Series Horor untuk Memeriahkan Momen Halloween 2022

Parapuan.co - Momen Halloween identik dengan perayaan pesta kostum tokoh horor, dekorasi seram, dan hal-hal lain yang bertema spooky.

Meski Halloween bukan budaya asli Indonesia, namun sekarang ini sudah banyak yang merayakannya untuk seru-seruan dan ajang berkumpul bersama dengan teman.

Kalau kamu tak ada pesta kostum untuk didatangi namun ingin merasakan hype momen Halloween, bisa nonton rekomendasi series horor.

Ada banyak series horor di platform streaming Netflix yang bisa kamu tonton untuk merayakan momen Halloween tahun ini.

Merangkum dari Parapuan.co, berikut rekomendasi series horor yang bisa jadi teman di Halloween tanggal 31 Oktober 2022 nanti.

1. All of Us Are Dead

All of Us Are Dead adalah serial zombie asal Korea Selatan dengan berlatar di sebuah sekolah.

Serial adaptasi webtoon ini menceritakan sekelompok murid di SMA yang harus bertahan hidup dari serangan zombie dengan berbekal barang seadanya.

Satu per satu dari teman mereka berubah jadi zombie sehingga teror dan serangan yang mereka rasa semakin meningkat.

Hal yang lebih mencekam adalah murid-murid SMA ini tidak bisa keluar dari lingkungan sekolah sehingga jalan satu-satunya untuk selamat adalah melawan zombie.

2. Chilling Adventures of Sabrina

Serial horor yang satu ini menceritakan sosok perempuan muda yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-16.