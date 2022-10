Punya Masalah Rambut? Intip Inspirasi Treatment Rambut ala Vincent Rompies

Parapuan.co – Kawan Puan, permasalahan rambut rontok dapat dialami oleh siapa saja, termasuk kaum laki-laki. Selain membuat volume rambut jadi menipis, kerontokan juga kerap menimbulkan kebotakan pada beberapa bagian sisi kepala.

Masalah rambut tersebut ternyata pernah dialami oleh selebritas Vincent Rompies. Akibat mengalami kerontokan, garis rambut (hairline) pada bagian dahi Vincent perlahan terkikis atau mundur sehingga kepalanya tampak botak pada bagian depan.

“Kalau dilihat dari genetik, saya memang ada keturunan (kebotakan dini). Puncaknya itu waktu umur saya makin bertambah dan saya main beberapa film yang mengharuskan model rambut banyak diubah. Lama-lama terasa, hairline saya makin mundur ke belakang,” tutur Vincent dalam acara Regrow Your Hairfidence Talkshow dari ERHA Ultimate Hair Care yang digelar di Senayan City, Jakarta, Jumat (28/10/2022).

Vincent mengaku, sama dengan perempuan, kaum laki-laki sebenarnya juga kerap merasa tidak percaya diri saat mengalami persoalan rambut. Namun, banyak orang beranggapan bahwa laki-laki cuek dan tidak begitu peduli dengan persoalan kerontokan rambut.

Baca Juga: Vincent Rompies Berhasil Atasi Kebotakan, Ajak Laki-Laki Tak Ragu Merawat Rambut

“Memang (tampilan) rambut itu sangat memengaruhi kepercayaan diri, di mana saya juga sempat mengalami fase pakai topi terus. Padahal, dengan pakai topi melulu, malah makin menambah masalah rambut,” ujar Vincent.

Memahami permasalahan rambut rontok dan menipis yang dimilikinya, Vincent pun menjajal program perawatan rambut Love Is In The Hair Program dari ERHA Ultimate Hair Care.

“Awalnya dicek dulu kondisi kulit kepala dan rambut oleh dokter di klinik ERHA, lalu dilihat karakter rambutnya seperti apa. Setelah itu, baru ditentukan treatment apa yang cocok,” ungkapnya.

Jenis treatment yang disarankan oleh dokter untuk Vincent adalah Extraordinhairy Growth Treatment. Treatment ini dilakukan dengan menginjeksi hair serum yang mengandung active growth factor untuk menstimulasi pertumbuhan rambut pada kulit kepala.

Baca Juga: Gelar Endless Innovation Week, ERHA Tampilkan Beragam Inovasi Terbarunya

“Setelah satu setengah bulan (menjalani treatment), alhamdulillah so far benar-benar ada perkembangan pada rambut,” kata Vincent yang juga telah didapuk menjadi Duta Sobat Lebat ERHA Ultimate Hair Care.

Menanggapi pernyataan Vincent, Icha selaku Head of ERHA Hair Solution mengatakan, Love Is In The Hair Program seperti yang dijalani Vincent memang merupakan program perawatan rambut paling diminati di Erha, baik di kalangan perempuan maupun laki-laki.

“ERHA Ultimate Hair Care sendiri merupakan solusi klinis untuk mengatasi permasalahan kebotakan rambut. Ada banyak treatment yang bisa dicoba sesuai dengan kebutuhan,” ujar Icha dalam kesempatan yang sama.