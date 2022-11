Punya Set Make-Up Komplet dengan Harga Murah, Produk dari YOU Beauty Ini Wajib Kawan Puan Miliki

Seri YOU The Simplicity

Parapuan.co – Istilah “The Power of Makeup” mungkin sudah tidak asing di telinga Kawan Puan. Istilah tersebut merujuk pada kemampuan makeup untuk mendukung, bahkan mengubah penampilan wajah seseorang.

Makeup dapat membuat wajah menjadi lebih segar, terlihat sehat, bercahaya, dan tidak pucat. Makeup juga dapat mengoreksi bagian wajah yang tidak sempurna.

Namun, saat ini tren makeup berubah. Jika dulu makeup yang dramatis menjadi favorit, kini makeup dengan tampilan minimalis semakin digemari. Tak hanya bebas ribet dan bisa mempersingkat waktu merias wajah, makeup minimalis juga digemari karena wajah jadi tidak terasa berat.

Kelebihan lainnya, makeup minimalis juga membuat proses bersih-bersih wajah semakin sederhana. Artinya, Kawan Puan juga bisa terhindar dari rasa perih atau iritasi yang berasal dari gesekan kapas saat membersihkan wajah.

Nah, berbicara tentang makeup minimalis, Kawan Puan tetap perlu memiliki empat kategori produk makeup, yakni untuk wajah, mata, alis, dan bibir.

Agar terhindar dari pemborosan bujet, tak ada salahnya Kawan Puan menggunakan rangkaian produk makeup dengan harga terjangkau. Salah satunya, rangkaian makeup The Simplicity dari YOU Beauty.

Sebagai pemain lama di industri kosmetik Tanah Air, tepatnya sejak 2018, YOU Beauty hadir dengan tagline “So Simple, So Beautiful”. Untuk menjawab kebutuhan kaum hawa terhadap produk kosmetik yang terjangkau, The Simplicity dari YOU Beauty hadir dengan 13 jenis produk berkemasan pink muda, mencakup CC cushion, blush on, liquid lipstick, dan eye shadow.

Lewat lini The Simplicity, YOU Beauty yang juga menganut ideologi 1+1>2 ini juga memiliki sejumlah kandungan bahan aktif yang baik untuk kulit, yakni HYMAGIC™ 4D Hyaluronic Acid, Witch Hazel Extract, dan Peach Blossom Extract. Berikut sejumlah produk makeup yang bisa Kawan Puan gunakan.

Makeup wajah

Untuk pemakaian makeup wajah sehari-hari, The Simplicity punya enam produk.

Flawless Compact Powder

Compact powder dari YOU ini memiliki butiran bedak yang lembut dengan coverage medium. Bagi pemilik kulit berminyak, kandungan Witch Hazel Extract dan Natural Mica dapat membantu menyerap minyak berlebih, menyamarkan tampilan pori, serta memberi tampilan matte pada wajah.

Teknologi HYMAGIC™ 4D Hyaluronic Acid pada bedak ini membantu agar kulit tetap lembap, serta bebas dari polusi berkat kandungan Peach Blossom Extract sebagai agen antioksidan dan pencerah.