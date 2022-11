Keseruan Soundrenaline Hari Pertama, Ada Neck Deep hingga The Prediksi

Parapuan.co - Festival musik Soundrenaline hari pertama sukses digelar pada hari Sabtu, (26/11/2022), di Allianz EcoPark Ancol, Jakarta.

Ada banyak keseruan di Soundrenaline 2022, entah itu dari musisi luar maupun dalam negeri.

Neck Deep adalah salah satu musisi internasional yang memeriahkan Soundrenaline hari pertama.

Kemudian tak kalah dari Neck Deep ada The Prediksi yang berasal dari dalam negeri membawakan beberapa lagu hit.

Buat kamu yang tak sempat nonton, berikut kompilasi momen seru Soundrenaline hari pertama, merangkum dari Parapuan.co.

1. Sempat Diguyur Hujan

Ancol sempat diguyur hujan saat sore hari penyelenggaraan Soundrenaline hari pertama.

Namun hujan tidak mengurangi keseruan konser Soundrenaline, terbukti dari penonton yang ikut menyanyikan lagu "Wish You Were Here" bareng Neck Deep.

Dengan jas hujan warna-warni, penonton tetap semangat menyaksikan penampilan Neck Deep di atas panggung.

Baca Juga: Catat, Daftar Harga Tiket Konser Soundrenaline 2022 dan Cara Belinya

2. Penampilan Neck Deep

Neck Deep menjadi salah satu musisi luar negeri yang memeriahkan Soundrenaline hari pertama.

Ia membawakan lagu-lagu hitnya di panggung Soundrenaline, termasuk "Wish You Were Here" dan "December".