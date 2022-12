Kontribusi Brand Lokal dalam Menyorot Keindahan Hidden Gem di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Di saat banyak brand fashion berlomba-lomba membuat campaign di luar negeri, brand lokal asal Jakarta ini malah syuting di pedalaman Indonesia, lho, untuk fashion editorial terbarunya! Yuk, kenalan sama Moon Island dan intip hasilnya!

Moon Island ini mulai memasuki industri brand fashion lokal sejak akhir 2020 lalu. Brand ini berfokus pada pakaian Ready-To-Wear khusus untuk wanita.

Selain memiliki fans di Instagram (@wearmoonisland) yang kian bertambah, brand ini juga telah beberapa kali digunakan pada acara-acara TV dan beberapa artis Indonesia seperti Melaney Ricardo, Olla Ramlan, Raihaanun, dan lainnya.

Nah, akhir tahun 2022 ini, Moon Island telah meluncurkan koleksi terbarunya! “Koleksi kali ini kita fokuskan ke produk-produk yang emang cocok untuk akhir tahun yang identik dengan celebration,” ujar Ochi sebagai Co-Founder brand ini.

“Untuk koleksi ini, kita juga berkolaborasi dengan Arasatu Villas di Pulau Maratua yang kami pikir bisa jadi kesempatan unik untuk memasarkan brand kami. Kita belum pernah collab dengan Resort sebelumnya. Udah gitu, lokasinya unik” tambah Ochi.

“Gak cuma sekedar branding exploration niatnya, tapi kita memang mau mencari lokasi syuting di Indonesia, yang masih jarang tersorot. Seperti contohnya, kalau Bali kan sudah biasa ya,” ucap Ninette Pramono, yang juga adalah Co-Founder dari Moon Island.

“Kita mau nunjukin kalau bikin video Fashion Editorial di Indonesia juga bisa keren banget hasilnya, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri! Mau yang unik? Indonesia punya banyak banget hidden gem destinations!”

Moon Island di Pulau Maratua

Campaign ini ditujukan untuk mengajak para wanita untuk lebih bebas: Be free to be whoever you want to be. “Bebas menjadi siapapun yang mereka inginkan, bebas mengejar mimpi mereka sendiri, dan bebas berekspresi dengan style mereka,” jelas Arina Pradiahsari, sebagai Co-Owner brand. “Kita gambarkan seorang perempuan yang penuh limitasi dari dirinya sendiri dan sekitarnya, bisa menjadi bebas dan be the best version of herself melalui campaign ini dan campaign kami sebelumnya.”

Ikuti dan dukung terus yuk perjalanan brand lokal ini dengan usahanya untuk memotivasi para wanita Indonesia! Kamu bisa ikuti mereka di Instagram @wearmoonisland ya!