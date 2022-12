Lewat Tokopedia Beauty Awards 2022, Tokopedia Apresiasi Brand Kecantikan Lokal

Parapuan.co – Beberapa tahun belakangan, produk-produk kecantikan dari brand lokal semakin populer. Tingginya minat masyarakat terhadap produk kecantikan lokal bukan tanpa alasan.

Selain karena inovasi produk yang semakin variatif, produk kecantikan lokal juga punya kualitas yang tidak kalah bagus dengan produk luar negeri. Harga yang ditawarkan pun relatif lebih terjangkau.

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan bagi brand kecantikan lokal yang sukses bertumbuh di pasar Tanah Air, Tokopedia kembali menyelenggarakan ajang penghargaan Tokopedia Beauty Awards (TBA).

Tahun ini, Tokopedia memberikan penghargaan untuk 25 produk kecantikan pilihan masyarakat. Pemenang dipilih berdasarkan jumlah votes dari para pengguna Tokopedia melalui aplikasi Tokopedia sepanjang 1-20 November 2022.

“Tokopedia sangat mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan suara kepada merek lokal kecantikan dan perawatan diri pilihannya lewat TBA 2022. Hasil votes menunjukkan bahwa produk dari pegiat usaha lokal kecantikan dan perawatan diri makin menjadi pilihan utama masyarakat,” ungkap AVP of FMCG-Long Tail Tokopedia Marina Anggraini melalui keterangan tertulis, Senin (5/12/2022).

Selain berdasarkan jumlah votes, pemenang juga ditentukan berdasarkan kriteria penilaian Tokopedia, mulai dari popularitas brand di media sosial hingga perkembangan brand di Tokopedia. Misalnya, kriteria jumlah pencarian yang dilakukan pengguna Tokopedia terhadap brand tersebut dan jumlah transaksi penjualan.

Adapun pemenang Tokopedia Beauty Awards terdiri dari lima kategori produk, yakni perawatan wajah, perawatan tubuh, makeup dan alat kecantikan, makeup mata dan bibir, serta brand terbaik.

Beberapa pemenang tersebut di antaranya Avoskin Miraculous Divine Aura Toner untuk kategori Best Toner/Essence, Azarine Retinol Smooth Serum untuk kategori Best Serum, ESQA Flawless Cushion untuk kategori Best Foundation/Cushion, dan Luxcrime Ultra Light Lip Stain untuk kategori Best Lip Color.

Selain itu, ada pula kategori Brand Terbaik. Kategori penghargaan tersebut diraih oleh Somethinc sebagai Fastest Growing Brand dan Kitschy sebagai Best Newcomer.

Sebagai bentuk penghargaan, Tokopedia memberikan berbagai benefit untuk para pemenang, seperti saldo untuk beriklan melalui fitur TopAds pada aplikasi Tokopedia, badge TBA 2022 yang terpajang pada halaman toko, dan pelatihan manajemen bisnis dari pakar industri.